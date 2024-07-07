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"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".

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Комментарии
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Alexp69
Нестыковочка... Аллах создал Москву, а ты её засираешь. Уже нехорошо. И Сибирь мы ни у кого не отбирали. Нам её дал (угадай, кто?), а ты чем-то недовольна.
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а власть в РФ молчит.........
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виктор климахин
Для  них  одно  правило  шакала   и  бешенной  собаки    выполнить    указание  муфтий   исламистов    басмачей     руководителей    чуркистанов   Это    засланные  войны   муфтий   шайтанов  исламистов    басмачей    чтоб   уничтожить   Россию  и   Россиян   захват   страны    черножопыми   мигрантами   чурками   душманами    басмачами    Их  только   убивать    до  последнего    мигранта  черножопого   шакала  ишака   и  ихний  приплод   с  женами    иначе  будут  мстить  как    шакалы    вреда  не  будет   только  польза     и  порядок    чуркестане
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