"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

Нестыковочка... Аллах создал Москву, а ты её засираешь. Уже нехорошо. И Сибирь мы ни у кого не отбирали. Нам её дал (угадай, кто?), а ты чем-то недовольна.

виктор климахин

Для них одно правило шакала и бешенной собаки выполнить указание муфтий исламистов басмачей руководителей чуркистанов Это засланные войны муфтий шайтанов исламистов басмачей чтоб уничтожить Россию и Россиян захват страны черножопыми мигрантами чурками душманами басмачами Их только убивать до последнего мигранта черножопого шакала ишака и ихний приплод с женами иначе будут мстить как шакалы вреда не будет только польза и порядок чуркестане