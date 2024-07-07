Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".
"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит
Комментарии
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Alexp69
Нестыковочка... Аллах создал Москву, а ты её засираешь. Уже нехорошо. И Сибирь мы ни у кого не отбирали. Нам её дал (угадай, кто?), а ты чем-то недовольна.
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1 час.
Светлана Рычкова Орлова
а власть в РФ молчит.........
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45 мин.
виктор климахин
Для них одно правило шакала и бешенной собаки выполнить указание муфтий исламистов басмачей руководителей чуркистанов Это засланные войны муфтий шайтанов исламистов басмачей чтоб уничтожить Россию и Россиян захват страны черножопыми мигрантами чурками душманами басмачами Их только убивать до последнего мигранта черножопого шакала ишака и ихний приплод с женами иначе будут мстить как шакалы вреда не будет только польза и порядок чуркестане
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40 мин.
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