Вы не поверите, что есть один представитель «Единой России», который утверждает, что и Путин, и Медведев, да и сама «Единая Россия», были против пенсионной реформы, но они ничего не смогли поделать — сам народ захотел этого, а против народа не попрёшь… Знакомьтесь, депутат Госдумы от «Единой России», член комитета ГД РФ по бюджету и налогам, […]