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Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян

Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян

Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

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Комментарии
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Александр Забобонин
урод
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18 час.
Nikolay Kuchkov
странно,почему ещё живой!?
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17 час.
Владимир Карпов
А может нам в ответ пора устроить геноцид таких уродов, как этот Гарри Табах ???
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15 час.

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