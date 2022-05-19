Нижегородская правда

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Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в Минске встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым в преддверии XVII заседания совета делового сотрудничества региона и республики.

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