Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в Минске встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым в преддверии XVII заседания совета делового сотрудничества региона и республики.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в Минске встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым в преддверии XVII заседания совета делового сотрудничества региона и республики.
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