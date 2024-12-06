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Тизер Пакмана в Secret Level, GTA: The Trilogy после 6-го патча, игра от авторов Fallout: London…

Тизер Пакмана в Secret Level, GTA: The Trilogy после 6-го патча, игра от авторов Fallout: London…

Авторы Fallout: London намекают на разработку полноценной игры; Shadow of the Road получила свежий трейлер; в новом видео по Ananta скрыт оммаж GTA VI; разработчики Crimson Desert показали бой с ведьмой; Эрик Барони вернулся к Haunted Chocolatier; Digital Foundry проверила, исправил ли шестой патч .

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