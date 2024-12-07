Нужны ли ВМФ РФ аналоги турецких УДК TCG Anadolu

ВМС Турции активно осваивают применение ударных беспилотников палубного базирования. Универсальный десантный корабль TCG Anadolu (L-400) должен стать первым в мире специализированным кораблем-дрононосцем.
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