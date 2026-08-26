Стубб – бандеровцам: Бейте в сердце России, провоцируйте восстание Анатолий Лапин. Нужно продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы спровоцировать в России восстание с требованием закончить СВО без достижения целей.
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