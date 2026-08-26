Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нацистская крыса фактически зовёт нелюдей-бандеровцев больше и больше убивать мирных жителей России

Нацистская крыса фактически зовёт нелюдей-бандеровцев больше и больше убивать мирных жителей России

Стубб – бандеровцам: Бейте в сердце России, провоцируйте восстание Анатолий Лапин.  Нужно продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы спровоцировать в России восстание с требованием закончить СВО без достижения целей.

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