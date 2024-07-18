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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс об отце: «Играя и тренируясь вместе каждый день, мы только укрепим наши отношения»

«Это большой шаг для нас обоих. Мне кажется, что играя вместе и тренируясь вместе каждый день, мы только укрепим наши отношения, и эта связь станет еще сильнее.

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