Эксперт Рыжих заявила, что в 2025 году увеличатся декретные выплаты и маткапитал

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что в 2025 году в России увеличатся декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал.
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