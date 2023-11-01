Курганские хирурги удалили девушке опухоль позвоночника диаметром 11 см

В Центре Илизарова 18-летней пациентке удалили опухоль позвоночника с прорастанием в малый таз. Новообразование диаметром около 11 сантиметров обнаружили в поликлинике, когда она проходила медкомиссию, чтобы устроиться на работу.
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