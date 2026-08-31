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Новости Тамбова

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Жители шести улиц Тамбова временно останутся без электричества

Жители шести улиц Тамбова временно останутся без электричества

31 августа временно не будет света на шести улицах областного центра. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики, сообщает Центральная диспетчерская Тамбова.

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