Собянин: Москва – мировой лидер по темпам улучшения городской среды

Жизнь в столице комфортна для всех Сергей Собянин, кандидат в мэры Москвы, объявил на встрече со сторонниками и доверенными лицами в штабе общественной поддержки, что город активно развивается и живет новыми традициями общения жителей Москвы.
Жизнь в столице комфортна для всех Сергей Собянин, кандидат в мэры Москвы, объявил на встрече со сторонниками и доверенными лицами в штабе общественной поддержки, что город активно развивается и живет новыми традициями общения жителей Москвы.
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