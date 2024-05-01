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«Цюрих» впервые с 2018 года стал чемпионом Швейцарии. Грубец сделал шатаут в 7-м матче финала с «Лозанной»

В финале клуб обыграл «Лозанну» (4-3, 2:0 в седьмом матче). Вратарь Шимон Грубец сыграл на ноль, форвард Юхо Ламмикко набрал 2 (1+1) очка.

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