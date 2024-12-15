Нарышкин не обсуждал украинские удары по РФ и ответ «Орешником» с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в воскресенье, 15 декабря, сообщил, что не общался с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом на тему ударов Украины по территории РФ дальнобойным оружием и применения «Орешника» в ответ на эти атаки.