«Испугались? Без нас никак»: Узбекистан ликует из-за возможной отсрочки оргнабора мигрантов в России до 2028 года

Телеканал "78" Российский бизнес просит отсрочить введение оргнабора мигрантов, заявляя о серьезных рисках.
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Когда осенью 2022 года объявили мобилизацию - за несколько дней законодательство изменили.
Узбекам и прочим приматам место - на мусорных полигонах. Или в сраных кишлаках.😱
Отменить выплаты приезжим и ценз оседлости ввести.
Пошел в ж... этот бизнес с олигархами
Нужно менять для трудовых мигрантов работу "по патенту" на чёткий "оргнабор", когда определяется не общее количество трудовых мигрантов, а конкретно столько, сколько согласовали с предпринимателем, который не может набрать работников из числа граждан РФ для выполнения конкретных работ.
Понятно что систему "учёта и контроля" следует наладить, нужно время, однако "разрешить приезжим менять не только работу внутри предприятия-нанимателя, но и переходить в другие компании" - с этим следует решить однозначно: меняешь нанимателя, оформляйся заново с внесением всех данных о сроках, месте работы и т.д.
Это технически уже можно сделать - QR-коды печатают на продукцию, а трудовой мигрант тоже "товар", который продаёт свою рабочую силу и работодатель обязан платить налоги и сборы за использование этого труда.
Это ж как ясный день - до выборов обещалки, а там лес не расти. Выходит в думе и сидят саботажники, с неё и надо начинать проверку. Всех лоббистов на чистую воду. А Среднюю Азию вполне можно заменить Северной Кореей. И пусть пузырятся в своих соцсетях хоть до усрачки - в России им не рады, и это им надо уяснить
Очень попахивает пловом 🍜
Эти барыги признались в предательство Российского народа!
Верните советский закон о тунеядстве и тут же появятся очереди на трудоустройство.
Все соцвыплаты, пенсии, обучение, здравоохранение, налоги и т.д. оплачивает бизнес, политики и чиновники со своих личных средств за работников их семьи с новыми гражданами с 90 годов...