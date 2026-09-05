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Леклер: в квалификации Гран-при Италии приоритет у Хэмилтона, «Феррари» поможет слипстримом

Леклер: в квалификации Гран-при Италии приоритет у Хэмилтона, «Феррари» поможет слипстримом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился планами команды на квалификацию Гран-при Италии, которая проходит в Монце.

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