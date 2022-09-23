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Реакция западников на референдумы за присоединение к Российской Федерации

Реакция западников на референдумы за присоединение к Российской Федерации

4 региона^ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей начинают голосование по вопросу о присоединении к России на референдумах, которые Киев и его союзники осудили как незаконный захват земель.

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