Реакция западников на референдумы за присоединение к Российской Федерации

4 региона^ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей начинают голосование по вопросу о присоединении к России на референдумах, которые Киев и его союзники осудили как незаконный захват земель.
4 региона^ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей начинают голосование по вопросу о присоединении к России на референдумах, которые Киев и его союзники осудили как незаконный захват земель.
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