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Свежие комментарии

Жители Петербурга стали оперативнее оплачивать штрафы за нарушение дорожного движения

За год судебные приставы взыскали 900 млн рублей штрафов ГИБДД. В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу подвели итоги деятельности ведомства в 2023 году, пишет газета «Петербургский дневник».

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