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Володин: солдаты и офицеры России более недели успешно отражают контрнаступление войск украинского режима, поддерживаемых НАТО

Володин: солдаты и офицеры России более недели успешно отражают контрнаступление войск украинского режима, поддерживаемых НАТО

Солдаты и офицеры Российской Федерации более недели успешно отражают контрнаступление войск украинского режима, которые поддерживает Североатлантический альянс.

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