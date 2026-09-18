Папины дочки: 8 "принцесс" звёзд российского кино – как они выглядят, и чем живут

Известная фамилия в кино и театре всегда вызывает интерес. Но за ней часто стоят не только возможности, а ещё и постоянные сравнения, ожидания зрителей и необходимость доказывать, что успех связан не с именем родителей, а с талантом и работой.
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