Подозрительные таксисты продают пиротехнику: не бери сам и проверь покупки детей!

ФЮ

Фаина Юсупова

Ведь всех предупредили не покупать у людей и вообще воздержитесь если хотите себе и детям жизнь спасти.Когда голова на плечах то это хорошо,а нет то и не надо иметь голову вообще.Уже обьявили,что может пиротехника со взрывчаткой поступать из Украины.Провокаторов у нас полно бегают,или предатели которые работают из-за денег.