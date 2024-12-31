Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Подозрительные таксисты продают пиротехнику: не бери сам и проверь покупки детей!

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Ведь всех предупредили не покупать у людей и вообще воздержитесь если хотите себе и детям жизнь спасти.Когда голова на плечах то это хорошо,а нет то и не надо иметь голову вообще.Уже обьявили,что может пиротехника со взрывчаткой поступать из Украины.Провокаторов у нас полно бегают,или предатели которые работают из-за денег.
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4 час.
Егор П
Дебьилы блядь, что в Госдуре, чт ожители!
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3 час.
Sl
Sergei loskutov
У нас тоже с такси шла бойкая торговля 2 дня в подряд видел, торговля шла бойко, доблестной полиции не наблюдалось,опорный пункт рядом ,метров сто пятьдесят от места продажи.Севастополь.
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18 мин.

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