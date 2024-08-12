Times: Зеленский давил на командование ВСУ ради атаки на Курскую область

Украинский лидер Владимир Зеленский давил на генералов вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке нападения на Курскую область, а сама атака, будучи крайне рискованной, вряд ли изменит положение вещей на фронте, считает сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.
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