Политика как она есть

Украинский лидер Владимир Зеленский давил на генералов вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке нападения на Курскую область, а сама атака, будучи крайне рискованной, вряд ли изменит положение вещей на фронте, считает сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.