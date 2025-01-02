В Магнитогорске мужчина, замерзая, снимал с себя всю одежду — плохой знак

Он заблудился в лесу и успел сделать звонок перед тем, как телефон окончательно разрядился. 26 декабря в Магнитогорске полицейские спасли 29-летнего мужчину, который заблудился в лесополосе около поселка Новосеверный и оказался на грани гибели от переохлаждения.
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