В Екатеринбурге популярный бар обвинили в организации развратных вечеринок

Общественник призвал родителей следить за тем, куда они разрешают детям ходить отдыхать.В Екатеринбурге местный общественный деятель Дмитрий Чукреев, занимающийся борьбой с борделями и разнообразными притонами, оказался недоволен развлекательной программой, показываемой посетителям бара Nebar.
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