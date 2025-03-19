В Киеве раскрыли, что США уготовили Зеленскому: «Дело решенное»

КИЕВ, 19 марта, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что США могут настаивать на проведении выборов на Украине как условии для достижения перемирия и смены Владимира Зеленского.
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