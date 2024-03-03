Жиганы: как белые офицеры в тюрьме создали касту воров в законе

Многие царские офицеры, оказавшись не у дел после поражения в Гражданской войне, оказались перед сложным моральным выбором: возможности выехать из советской страны не было, а сотрудничать с новыми социалистическими властями России им казалось безнравственным поступком.
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