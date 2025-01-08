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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
✨Новоаннинский Центр помощи детям посетили замечательные ребята из

✨Новоаннинский Центр помощи детям посетили замечательные ребята из благотворительного фонда «Вспоможение»! Это уже третья встреча, и каждый раз ребята приносят с собой незабываемые эмоции.

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