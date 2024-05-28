Депутат Водолацкий: украинские пленные просят не включать их в обменные списки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен, просят не включать их в обменные списки. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.