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Депутат Водолацкий: украинские пленные просят не включать их в обменные списки

Депутат Водолацкий: украинские пленные просят не включать их в обменные списки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен, просят не включать их в обменные списки. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

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