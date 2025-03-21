В СК раскрыли число осужденных украинских военных за преступления в Курской области

Российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в Курской области. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.
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