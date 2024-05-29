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«Занять места в сердечках»: главред Bubble Comics — о Майоре Громе, кинокомиксах и «шаве»

«Занять места в сердечках»: главред Bubble Comics — о Майоре Громе, кинокомиксах и «шаве»

Главный редактор Bubble Comics Роман Котков рассказал в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте о расширении киновселенной Bubble, а также поделился подробностями производства манги в России и экранизации «Красной фурии».

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