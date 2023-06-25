Советник офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование действиями Пригожина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил разочарование действиями главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина после его решения развернуть колонны группировки и их отводе из Ростова-на-Дону в полевые лагеря.