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  • Alex Nемо
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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по поселку Донское три ракеты из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Донское. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

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