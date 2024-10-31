У юриста из Коптева дома живут необычные питомцы

Доброе слово и крысе приятно У крыс сфинксов совсем нет шерсти, а по характеру они больше похожи на кошек — такие же ласковые и общительные, говорит их хозяйка, юрист по профессии, жительница района Коптево Яна Раевская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии