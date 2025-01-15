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Mash: судмедэкспертиза допустила, что самоубийство экс-мужа Седаковой подстроено

Mash: судмедэкспертиза допустила, что самоубийство экс-мужа Седаковой подстроено

Марк Пугачев сообщил, что латвийские специалисты обнаружили расхождения с заключением из России. По его словам, следы на теле баскетболиста якобы показались экспертам из Латвии подозрительными и неестественными, а в документах из Москвы это не указано.

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