Эффект домино: почему не получается упорядочить трудовую миграцию

Криминологи неохотно говорят о проблемах миграционной политики. По одной простой причине: несмотря на наличие Концепции государственной миграционной политики и большого количества законов, понимания того, чего хочет государство от мигрантов, до сих пор нет.
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