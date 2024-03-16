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Закон, порядок, государство

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Пензенские общественники проверили центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

Пензенские общественники проверили центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

В рамках общественного контроля представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области продолжают посещать с проверками различные подразделения полиции.

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