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Регион 29

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Педагог из Новодвинска представит Архангельскую область на престижном конкурсе

Педагог из Новодвинска представит Архангельскую область на престижном конкурсе

В финале конкурса «Воспитатель года России» в Москве честь региона защитит Татьяна Андреева из новодвинского детского сада №14 «Радуга».

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