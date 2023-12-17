Опубликованы фотографии победителей в категории «Дикая природа» премии FAPA

Снимок победителя: «Величественный обитатель пустыни» / © Antonio Coelho Второе место: «С глазу на глаз» / © David Lerch Третье место: «Цвет иных миров» / © Irina Petrova Adamatzky Высокая оценка: молодой белоголовый орлан / © Robert Bogacz Высокая оценка: лис наблюдает, как его братья и сестры резвятся в поле / © Yvonne Bowman Высокая оценка: пасмурным июльским утром львицы прогуливаются в высокой траве после дождя / © Preeti & Prashant Chacko Высокая оценка: маленькая сова прячется на дереве в ОАЭ / © Lynn Emery Высокая оценка: медведь пересекает реку, в которой ловил лосось / © Elizabeth Yicheng Shen Высокая оценка: белый медвежонок на архипелаге Шпицберген / © Judith Kuhn Высокая оценка: самка жирафа и ее детеныш встречают рассвет / © Xi XU .