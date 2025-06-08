Отмена предпенсионного статуса вызывает недовольство и неравенство граждан

Лишение граждан предпенсионного статуса означает, что одна из наиболее уязвимых групп остается без поддержки в условиях роста стоимости жизни и дискриминации на рынке труда, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в интервью РИА Новости.