Отмена предпенсионного статуса вызывает недовольство и неравенство граждан

Лишение граждан предпенсионного статуса означает, что одна из наиболее уязвимых групп остается без поддержки в условиях роста стоимости жизни и дискриминации на рынке труда, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в интервью РИА Новости.
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