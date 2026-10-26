В ресторане Крынкина, Москва, 1916 годСтепан Васильевич Крынкин открыл этот ресторан в 1891 году. Здание ресторана было построено в 1903-1904 годах по проекту архитектора Иллариона Александровича Иванова-Шица на месте прежнего деревянного строения.