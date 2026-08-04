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Ходар после поражении в финале в Вашингтоне: «Когда я упал, я немного повредил запястье. Надеюсь, ничего серьезного»

Рафаэль Ходар прокомментировал поражение в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне. 19-летний испанец уступил Тэйлору Фрицу со счетом 6:7(2), 4:6.

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