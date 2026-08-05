Логистика как цель: разбор комбинированного удара по Киеву 5 августа В ночь на 5 августа по Киеву и области ударили комбинированно.
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Логистика как цель: разбор комбинированного удара по Киеву 5 августа В ночь на 5 августа по Киеву и области ударили комбинированно.
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