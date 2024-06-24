ЕС расширил персональные санкции против России

Global Look Press/Danny Gys/ZUMAPRESS.com Евросоюз расширил персональные санкции против России, распространив ограничения на ряд компаний и их руководителей, а также деятелей культуры, говорится в официальном журнале ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии