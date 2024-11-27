Дело не в генетике: 44-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет своей молодости

44-летняя актриса Равшана Куркова вышла в свет и удивила публику юным видом. Об этом сообщает mk.ru. В Москве состоялась премьера сериала «Первый номер», в котором снялись Равшана Куркова, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Ида Галич, Александра Ребенок и Игорь Верник.
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