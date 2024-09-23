На улице Революции в Туле пострадала девушка на арендованном электросамокате

Авария произошла в 7:40 утра 23 сентября на улице Революции в Туле. 73-летний водитель на автомобиле "Шевроле", наехал на 20-летнюю девушку, которая на арендованном электросамокате пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.