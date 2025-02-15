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Чемпионка ОИ Роднина заявила, что ничего не имеет против однополых дуэтов

Чемпионка ОИ Роднина заявила, что ничего не имеет против однополых дуэтов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что ничего не имеет против однополых дуэтов в фигурном катании, и отметила, что подобные выступления существуют давно.

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Комментарии
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Анастасия Суслова
Гражданка США навязывает нам голубизну?! Гнать ее в шею.Присосалась не отцепишь. На старых дрожжах держат ее, а не пора ли бабке уже давно на покой. Какой толк от нее?
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1 д.
Виктор Луговой
Ох, Ира-Ира... Хто-нибудь, кому ближе, - отымите у ей микрофон. А то ведь так и вижу на льду - дуэт Алексея Уланова и Александра Зайцева.
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1 д.
андрей картаев
вспомните кому последняя олимпиада понравилась ей да Губерниеву
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23 час.
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