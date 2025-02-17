Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слезы председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, указал, что в Европе "нервы ни к черту".
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