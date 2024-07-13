ВС РФ разбомбили украинский завод по производству взрывчатки

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах, уничтожив при этом радиолокационную станцию П-18, а также поразив завод по производству взрывчатых веществ.
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