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ВС РФ разбомбили украинский завод по производству взрывчатки

ВС РФ разбомбили украинский завод по производству взрывчатки

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах, уничтожив при этом радиолокационную станцию П-18, а также поразив завод по производству взрывчатых веществ.

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