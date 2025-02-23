Татары-герои: девятеро повторивших подвиг Александра Матросова

23 февраля 1943 года в бою за освобождение деревни Чернушка Псковской области рядовой Александр Матросов заслонил собой амбразуру вражеского дзота и сберег тем самым жизни своих товарищей, бегущих в атаку по заснеженному полю.
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